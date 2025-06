"Volá alto...": el dolor de Nicolás Cabré en el momento más difícil de su vida

"Me enseñó a valorizar lo que tiene valor. Me apoyó y me acompañó. Siempre trato de recordar lo que él me enseñó, la simpleza de la vida, de los afectos y el cariño, lo que realmente es importante”, destacó.

Cabré se mantuvo al margen de las recientes controversias que giran en torno a su expareja, la China Suárez, y la exposición de su hija Rufina en el contexto de la relación de la actriz con Mauro Icardi. Sin embargo, este duro momento familiar lo volvió a poner en el centro de la escena, esta vez desde un lugar íntimo y muy humano.