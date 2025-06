Gran Hermano filtró un video de Ulises en la ducha y revolucionó las redes sociales

Santiago del Moro no tiene paz: desactivó otra bomba en Gran Hermano

Juan Pablo se quejaba de Eugenia Ruíz y Selva Pérez , quienes lo nominaron pese a haber compartido alianza en etapas anteriores del juego. Lo irónico del momento es que, mientras él criticaba sus decisiones, ignoraba que el propio Ulises también lo había votado en esa misma gala. El cordobés, tranquilo bajo el agua, no reveló en ningún momento esa información.

Ulises no puede ni llorar tranquilo en la ducha #GranHermano pic.twitter.com/z6yApgv7Bg

La justificación de Eugenia y Ulises

Eugenia había intentado justificar su voto diciendo: “Yo daba por sentado que iba a estar nominada. Entonces dije ‘vamos cuatro contra dos’”. Pero Devi no tomó bien la estrategia y consideró que fue una traición. “A mí me molesta que no digan nada. Nunca querían jugar. Ahora, supuestamente, entendieron la estrategia. Justo cuando están enojadas conmigo y con vos”, le reprochó a Ulises.