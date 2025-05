Vicky Xipolitakis volvió a denunciar por violencia a su ex pareja: asegura que su hijo debió defenderla

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1917968932826128488&partner=&hide_thread=false Imágenes exclusivas en #MujeresArgentinas de la violencia ejercida por Javier Naselli contra Vicky Xipolitakis. pic.twitter.com/57uss20YBf — eltrece (@eltreceoficial) May 1, 2025

Sobre el video que se filtró, Xipolitakis aclaró que no corresponde al episodio de la condena sino a otro momento: “Me da vergüenza y me pone triste. Fue delante del nene, cuando Naselli vino a buscarlo. Me arrinconó en el ascensor, rompió mi teléfono y Salvi, desesperado, trató de frenarlo”. Según aseguró, el niño quedó muy afectado y necesita terapia, aunque no puede acceder porque su padre se negó a autorizar el tratamiento y tuvo conflictos con la psicóloga.