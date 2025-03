Valentina Cervantes vivió un momento muy incómodo en el partido de la Selección Argentina

Las cámaras captaron esa imagen y la multiplicaron en redes. "Me vuelvo loco con Benja", escribió un usuario. "Todos amamos al bebé gordito", "Muñeco", "Preciso un Benja así", comentaron otros. No se habló de estrategias futbolísticas, sino de la ternura de un niño que, sin caminar aún, ya conquistó el corazón de los hinchas. En Instagram y X, Benjamín se convirtió en una pequeña celebridad. Cada imagen o video compartido por sus padres genera una ola de reacciones.

La reacción de Valentina Cervantes en sus redes sociales

Cabe recordar que tras tres meses separados, Enzo y Valentina decidieron darse una nueva oportunidad. En su primera entrevista luego de la reconciliación, la modelo habló en LAM (América TV) sobre cómo retomaron su relación, los acuerdos que hicieron para seguir adelante.

image.png La foto de Valentina Cervantes luego del partido que jugó Enzo Fernández. Instagram (@valucervantes)

Según Valentina, la reconciliación no fue inmediata, sino resultado de conversaciones profundas. "Tuvimos nuestras charlas. Arreglamos las cosas con las que no estábamos muy de acuerdo. Pudimos acomodarnos todo bien para seguir con la familia y obvio con nuestra pareja", explicó.

Durante la separación, circularon versiones sobre un posible acercamiento entre Enzo Fernández y Nicki Nicole. Se especuló que coincidieron en el boliche Moby Dick en octubre y mantuvieron contacto en las semanas siguientes. No obstante, Valentina aseguró que nunca le preguntó a Enzo sobre esos rumores.

"En esos terrenos es mejor no entrar. Aparte, si él estaba soltero, no le puedo recriminar nada", afirmó con determinación. Cuando Ángel de Brito le consultó si había indagado sobre lo que hizo Enzo durante la separación, respondió: "No, no blanqueamos nada. Suponete que me enteré algo y le pregunto... ¿qué le voy a decir? Si estaba soltero, no le puedo decir nada".