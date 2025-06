Una exjugadora de Gran Hermano fue cuestionada por sus declaraciones transfóbicas: "Cris Miró de La Salada"

Entre ellos, la pelea que más se destacó fue la de Andrea Lázaro contra Tato, Luz y Luciana . La ex jugadora habló de los motivos por los que no soporta a la jujeña y todo estalló.

La entrenadora recordó que la norteña le preguntó "si era trans". "Me pareció desubicado y a propósito. Está todo bien pero no era el momento, iban dos días, y si yo lo fuese, capaz no tenía ganas de decírtelo. A partir de ahí no pude repuntar" , explicó.