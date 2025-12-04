4 de diciembre de 2025 - 12:40

Una cita con la magia y el humor: Agustín Saitta regresa a su provincia para dar un show sorprendente

Tras meses de gran proyección nacional, este referente de la magia y el humor se presentará en el teatro El Círculo, este domingo. Dónde comprar las entradas.

image
Precuela De Una Ilusión 2025 - RGB Teatro El Círculo 07 DIC_1000X1000
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este domingo 7 de diciembre, a las 20, en el Teatro El Círculo, el mentalista mendocino Agustín Saitta presentará "Precuela de una Ilusión", un espectáculo que llega al cierre de una gira intensa por San Juan, San Luis y Buenos Aires, en un momento clave de su carrera y con un reconocimiento internacional recién obtenido en la magia y el humor. Los tickets están a la venta en Entradaweb.com.ar.

Saitta viene de recibir el Premio de Plata en la categoría “Mental Wine Tour” del certamen Best of Wine Tourism – Mendoza, la edición local de la red global Great Wine Capitals, por su innovadora experiencia de Magia y Vino en bodegas mendocinas. La distinción no sólo lo posiciona a nivel internacional, sino que confirma la consolidación de un estilo que combina humor, mentalismo y una puesta en escena que se aleja por completo de los estereotipos clásicos de la magia.

Ese espíritu es el que sostiene "Precuela de una Ilusión", un espectáculo que propone una pregunta simple pero poderosa: ¿puede alguien leer tu mente, hacerte reír y dejarte dudando de lo que es real? Durante más de una hora, el público no observa desde la comodidad de la butaca sino que participa activamente en situaciones que mezclan humor, experimentos psicológicos y momentos que rozan lo inexplicable. La fórmula funcionó tan bien que la obra agotó localidades en escenarios como el Espacio Cultural Julio Le Parc, el Teatro Quintanilla, la Nave Cultural y Taverna Culture Hall, y también tuvo funciones con gran respuesta en Perú y Paraguay, donde su estilo directo e interactivo lo proyectó como uno de los referentes del ilusionismo argentino en la región.

image

Un ilusionista que volvió cuando nadie lo esperaba

La historia personal de Saitta acompaña este momento profesional. Nacido en Mendoza, descubrió la magia a los 17 años, cuando un mago callejero en Mar del Plata le despertó una fascinación que no lo abandonó más. Pasó 13 años estudiando, entrenando y puliendo técnicas, hasta que por distintas circunstancias tuvo que poner en pausa su camino artístico.

Precuela De Una Ilusión 2025 - RGB Teatro El Círculo 07 DIC_1000X1000

El quiebre llegó en 2020, un año atravesado por incertidumbres, donde el mentalista sintió “un reencuentro” con aquello que amaba profundamente. De ese proceso nació Magia Mental & Boutique, un concepto diseñado para derribar prejuicios sobre la magia tradicional: nada de conejos, palomas, galeras ni efectos ya conocidos. Su objetivo era mostrar que el ilusionismo podía ser íntimo, elegante, psicológico y profundamente interactivo.

Esa filosofía es la que hoy sostiene "Precuela de una Ilusión", un espectáculo que combina cercanía, humor y experimentos mentales que dejan a más de uno revisando sus certezas.

