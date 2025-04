Un concursante de MasterChef España tuvo que ser evacuado en camilla en mitad de una prueba

Durante la primera prueba de la noche en MasterChef España, el participante Flores sufrió un incidente que provocó que intervinieran los servicios de emergencia en medio del programa. El concursante se quejó de un dolor de espalda desde que comenzó el programa: "Tuve un accidente laboral con 21 años que me destrozó" , aseguró.

"No sabían si iba a poder andar de nuevo, pero me recuperé", contó Flores al jurado, acompañado de Cristina Cifuentes que era la invitada de la prueba. "Cada cinco años la espalda me recuerda que está aquí", se quejó el participante al justificar que justo ese día le dolía.