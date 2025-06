Todo lo que hay que saber del remake de La Familia Ingalls en Netflix

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Orfeo FM 98.5 (@orfeofm)

El regreso de un clásico que marcó generaciones

El papel protagónico de Laura Ingalls estará a cargo de Alice Halsey, una actriz de 10 años con experiencia en títulos como “Lecciones de química” (Apple TV+), “Kindergarten: The Musical” (Disney Jr.) y “Days of Our Lives”. Según la sinopsis oficial, su personaje será retratado como una niña “valiente, curiosa y brillante que desafía las normas de su época”.