"Te amo hijo": Matías Alé y su pareja anunciaron un nuevo integrante en su familia

La publicación de la pareja de Matiás Alé La publicación de la pareja de Matías Alé. Instagram: martivignolo

La respuesta de Matías no tardó en llegar: “¡Vida mía! ¡Feliz aniversario! Qué lindo lo que hiciste… Eso sos vos, todo lo creás, lo transformás en mejor y más lindo, y eso hacés conmigo”. El actor concluyó con una declaración fuerte: “Te amo por siempre… No fuiste la primera porque no habías nacido, pero sí, la última”.