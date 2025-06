Susana Baca recibió el Doctorado Honoris Causa de la UNCuyo y se prepara para su concierto en Mendoza

Pero el paso de Baca por Mendoza no termina allí: mañana viernes 13 de junio, a las 21, ofrecerá el concierto "Estar viva" en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz), donde recorrerá parte del repertorio que marcó su vida y su obra.

“La única fortaleza para acrecentar la luz de la vida es enaltecer esa parte de sombra que es la muerte… Esto lo escribí hace muchos años sin saber lo que mis pies tendrían que caminar y nada me detuvo en este tránsito de la sombra a la luz de estar nuevamente cantando y diciendo mis pareceres”, expresó la artista.

"Hay canciones que están diciendo cosas terribles de la esclavitud y tienen una fuerza que no te hace pensar en la tristeza de la letra, sino que te hacen pensar en que como sea la vida estaba ahí, y entonces la gente sentía lo que sentía; protestaba y todo, pero estaba siempre la belleza de la melodía, la belleza de la rítmica", reflexionó en una reciente entrevista con Los Andes.

"A mí me fascina esta herencia, de la que yo me aprovecho y digo: mi herencia afro está en Argentina, mi herencia afro está en Colombia, mi herencia afro está en Perú, está en Ecuador, y me emociono enormemente escuchando los trabajos de otros artistas de esa zona, artistas que están tocando en el folclore, y uno disfruta, disfruta del folclore. Y te enseñan, te van enseñando esta hermandad que existió de la corriente de todos los afroperuanos, afroamericanos, afrocolombianos, afroecuatorianos, todos nos hemos sentido unidos por la rítmica y el tambor", dijo.