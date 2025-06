Eruca Sativa está de vuelta: cómo es su nuevo disco, "A tres días de la Tierra"

“La pandemia nos hizo daño como grupo porque no podíamos estar juntos, no podíamos tocar. Eso sin dudas se revaloriza en la grabación de este disco porque entendimos también el valor que tiene poder estar unidos compartiendo lo mismo. Grabamos los tres juntos con los equipos adentro de la sala, todo era como una cápsula de audio vital. Y justo veníamos de la experiencia que para nosotros era algo distinto de no estar en la sala, sino de buscar sonidos y cosas más experimentales, como fue 'Seremos primavera'. Escucho el disco y me acuerdo de eso, del volumen que había dentro de la sala y cómo estábamos compartiendo eso con tanta felicidad”, rememoró Gabriel.

Embed - Eruca Sativa - NO PASARÁN (Official Video)

En las nuevas canciones, que se plantan con postura y crítica social, se vislumbra un mensaje de esperanza. "Salimos con ganas de hablar de lo que estaba pasando de una forma bastante realista o directa que por supuesto siempre va a estar cargada de nuestra subjetividad. Con la presencia de Afo Verde como productor, creemos haber llegado a un lugar en el que sentimos que hablamos con mucha naturalidad, con nuestro propio lenguaje acerca de todo esto. Es como que inflamos el pecho y podemos decir que logramos construir un lenguaje Eruca en todos estos años, algo que no es fácil para una banda", aportó por su parte Brenda.

Posicionarse o desaparecer

En un país que arde, Eruca no se esconde. “Es un momento donde es importante posicionarse. Es como que dijimos 'no me importa si este o el otro no me va a escuchar, nosotros queremos decir esto y está bien'. Siempre dijimos y defendimos un montón de cosas que desde la mirada de alguien que no está de acuerdo podría haber dicho 'yo no los escucho más'. Es completamente válido", dijo Brenda.

Y siguió Lula: "También sentimos que hemos llegado a mucha gente y ayudar para que cambien percepciones de algunas realidades gracias a nuestra música. Eso creo que es la magia de lo que hacemos. También llegar a esa gente y que escuchen una postura que viene desde otro lugar. Defendemos valores desde un lugar muy respetuoso, acercando a la gente a que se haga preguntas. No es señalar con el dedo porque pensás distinto, sino al contrario: '¿Lo pensaste desde este lugar?'. Eso invita a que el otro se involucre. Muchas devoluciones nos dicen que después de escuchar algunos temas o lo que pensábamos, modificó posturas. Una piensa que nunca va a pasar eso y pasa".