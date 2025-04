Su visión de la música y su amor por Argentina: Ismael Serrano está en el país y habló de todo

No es novedad que el artista madrileño de 51 años sienta tanta cercanía por Buenos Aires: su esposa es porteña y gran parte de la cultura local influyó no sólo desde que conoció a Jimena Ruiz Echazú, cantante y actriz, sino también desde la historia, tanto musical como sociopolítica, que siempre estuvieron cerca en su vida, ya sea desde el interés que mamó de sus padres por el tango y el folclore, o bien por consustanciarse con las etapas políticas de la Argentina y que él estudió en la facultad.

El mote de trovador no le desagrada para nada, incluso lo reivindica. “El término está estigmatizado. Yo lo vivo con orgullo. Porque trata sobre el compromiso de uno con el valor artístico. Es más, hay que recuperar eso, lo testimonial. Hoy rige gran parte por la ambición de gustar a todo el mundo. El hecho de que no le gustes a todas las personas es una medalla para mí”, considera el artista.

-De hecho, trabajaste con la estrella del rap español, Nach que, a su vez, es sociólogo, ¿lo hiciste por cuestiones ideológicas en común?

-Existen conexiones entre nosotros, entre el rap y lo tradicional. En nosotros existe la mirada de la realidad, un punto muy importante en común. Eso es lo primordial, lo que nos une. Con Nach nos conocemos hace mucho tiempo y hemos hecho varias colaboraciones juntos.

Respecto al presente, el autor de "Papá, cuéntame otra vez" se atreve a examinar las redes sociales y su interacción con el arte.

“Su rol ha llevado al encapsulamiento, a la música siempre en debate, lo que importa es el titular. Quienes crearon las redes, esto lo han estudiado minuciosamente para que suceda. Claro que incide en la música y la poesía. Todo tiene que ser veloz. Mira TikTok: lo tuyo debe durar tan sólo segundos. El algoritmo también incide, es muy fuerte eso”.

Acerca de la Argentina, podría dedicársele un capítulo aparte -o casi en un libro- en la vida del cantautor. “Imagínate: tengo dos hijos: una nena de 11 y un niño de 3. Ellos hablan de vos y de tú. Mi hija le lee cuentos al más pequeño entre el vos y el tú. Y el pequeño te dice: 'Vos sabés que tal cosa...'. O bien; 'Vení, papá'. Mi esposa, argentina, toma mate, pero yo no lo hago, no me apetece. Pero a su vez tengo muy buenos amigos argentinos”, expresa con una sonrisa amigable.

Y continúa: “Es más, tengo un amigo argentino que es el encargado de hacer los asados. Hay una carnicería cerca de casa a la cual me acerco unos días antes a realizar el pedido de mi amigo. Antes era difícil encontrar los cortes de carne argentina, pero allí nunca me fallaron. Siempre es así: encargo el pedido del asador”.

La mirada del amor

Cuando le toca hablar sobre su mujer argentina, se pone serio y se emociona: “A ella le debo todo. Porque tiene su carrera de actriz y forma parte del ámbito musical infantil. Sin embargo, siempre está presente. Y yo no, porque me toca partir. Lo hemos arreglado así. Ella es muy generosa. A mí no me cabe en palabras decir gratitud para con ella, por lo valiosa que es para nuestra familia, lo valiosa que es para mí”.

Y agradece también, enfático, a sus suegros argentinos. “Cuando termine esta entrevista iré a cenar a lo de mis suegros. Siempre me hago un momento, aunque no tenga mucho, por viajar de un lado al otro. Mi suegra me quiere, me cuida y me mima. Mi suegro es una gran persona. Ellos también nos visitan en España, porque allí están sus nietos”.

De pronto, la conversación vira hacia lo artístico de nuevo. E Ismael Serrano denota preocupación en su rostro cuando repasa momentos que le preocupa a nivel local, principalmente cuando menciona a Lali Espósito.

“En realidad me entristecen algunos factores locales, los gubernamentales cuando hacen llamado al exterminio del que piensa diferente. Eso crispa el entendimiento entre dos personas que piensan distinto. El tema Lali Espósito y los ataques hacia ella me entristecen. Aunque lo que noto es que por lo general son ataques al ámbito artístico femenino”.

Y añade: “Creo que la comunidad artística argentina se tiene que unir. Preocupa cuando no existe solidaridad absoluta, pues hoy le toca a uno, pero mañana le puede tocar al otro. Nadie está a salvo del señalamiento desquiciado”.

Más allá de aclarar que no cuenta con amigos artistas argentinos, sí aclara admiración por músicos como Fito Páez: “Estuve en el show suyo en España, en su gira de El amor después del amor. Hemos ido con mis amigos al show, fue realmente impresionante, conmovedor”.

-Es extraño lo que comentás: aquí, por lo general, los artistas consagrados no suelen asistir a shows de otros artistas famosos, a no ser que los inviten al escenario.

-¡Pues claro! Yo sigo asistiendo a shows con mis amigos, como lo hice desde joven. Vamos en grupo. No he perdido esas costumbres. Ni tampoco de juntarme en una sobremesa, en una tertulia, y realizar una guitarreada: cuando me pasan la guitarra nunca entono temas míos, sino de mis referentes. Donde tampoco faltan canciones de Joaquín Sabina. Es más, ahora que estoy por estas tierras, ya hemos quedado con un amigo a ir a verlo cantar en su show de despedida aquí en Buenos Aires. Será emocionante para nosotros. Incluso creo que algunas lágrimas se nos caerán.