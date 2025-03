La Orquesta Pianoforte dará un concierto dedicado a la música de compositores mendocinos

El puntapié inicial de la temporada, que promete no quedarse atrás en cuanto a la originalidad de sus propuestas, se llamará Compositores Mendocinos Sinfónico, y tiene como premisa ofrecer un amplio panorama de lo que hoy se está produciendo musicalmente en la provincia, pero no necesariamente en la Academia. La idea es que cada artista se presente con una pieza de su autoría, que contará para esta ocasión con arreglos sinfónicos, algo que llevará a estas composiciones a un nuevo plano sonoro.

Ellos son Leonardo Pittella (fundador de Pianoforte, autor de "Pajarito"), José Pittella ("Si respiras"), Leandro Lacerna ("Escombros"), Violeta Trujillo ("Plantita"), Gabriela Fernández ("Canción de cuna"), El Lírico Deslumbrante ("Qué me has hecho"), Fran Roby ("Abismo Sideral"), Juli Denk y Celi Jury ("Nítida"), Gino Cuatoni ("Volver a mi 5.ritmo"), Facu Silione ("El hombre gordo"), DeMT_ ("Efecto Movimiento"), Ccesco ("Loosing my mind"), Destierra ("Luz"), PLP ("Break Emotion") y Fantasmas del subsuelo ("Atardecer").