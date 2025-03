Imperdible: el Ensamble 4'33'' dará un concierto de música contemporánea en Godoy Cruz

-¿A qué se refiere el título “Si es que acaso existe… ¿Dónde habita el silencio?”

-Se inspira en la concepción filosófica del compositor estadounidense multifacético John Cage sobre el silencio, planteándose como una invitación implícita a vivenciar el espacio-tiempo desde un enfoque longitudinal, apreciando cada intervención sonora desde su propia y espontánea naturaleza.

-¿Podrías profundizar en eso?

-Su obra "4'33''" se estrenó el 29 de agosto de 1952 y, en su versión original, para piano sólo, estuvo en manos nada menos que del para entonces mundialmente consagrado pianista David Tudor. Dicha composición consta de tres movimientos, segmentados por el cierre y apertura de la tapa del teclado, y transcurre en exactamente 4 minutos y 33 segundos. Luego de notar que habían asistido a escuchar a este gran pianista estrenando una obra que no contenía una sola nota, se produjo un arrebato en la audiencia. Ante esto, el propio Cage expresó que no se trataba de silencio, ya que el silencio realmente no existe… Aún dentro del “silencio ensordecedor” que podríamos vivenciar en los primeros minutos dentro de una cámara anecoica, con el transcurrir del tiempo repararíamos en los sonidos de nuestro propio organismo, el fluir de la sangre, y hasta los impulsos del sistema nervioso. Dicho acontecimiento marcó un antes y después en la historia de la música en particular, y del arte en general.

- La interpretación de música contemporánea es un territorio prácticamente desierto en Mendoza, por lo que el Ensamble 4'33'' enfrenta el desafío de ofrecer piezas casi desconocidas a un público que tampoco está acostumbrado a escucharlas. ¿Cómo fue la reacción del público en su primera presentación del proyecto en noviembre?

-Previo al lanzamiento oficial de 4'33'' los interrogantes respecto de la acogida que tendría en el público eran varios. Esto, lejos de amedrentarnos, nos supuso un desafío que llevamos adelante con entusiasmo. Nuestro debut fue el 20 de noviembre de 2024, en La Casa del Escultor Roberto Rosas y en manos de renombrados intérpretes y hacedores artísticos con lo que tenemos el enorme privilegio de contar en la provincia, a sala llena y con una recepción ideal. En la interpretación de música “contemporánea” es frecuente incorporar elementos performáticos, ya sea desde la interpretación musical, algo que en muchos casos nos invita a salir de la zona de “confort” también a nosotros, como a través de la integración de diversas disciplinas. El propio John Cage escribió innumerables obras en conjunto con el coreógrafo y bailarín norteamericano Merce Cunningham (1919 -2009). En este caso, en base al programa de obras y al proyecto labramos un guión junto a Federico Ortega (teatro) y Graciela Conocente (danza contemporánea). Sus intervenciones son el hilo conductor de la trama que entre todos vamos labrando. Creemos que la forma de construir es desde el hacer comprometidamente, y este 2025 nos recibe con la oportunidad de haber resultado invitados como el único ensamble participante de la 3° edición del Festival Cuyo Contemporáneo, en la provincia de San Juan.

Prejuicios por derribar

-La música contemporánea se ha ganado la fama, dentro de los melómanos, de ser difícil de entender y de apreciar. ¿A qué se debe eso y qué formas hay para derribar el prejuicio?

-Es cierto que ciertos estilos resultaron a próposito de una hiperracionalización del discurso musical, y con esto me refiero puntualmente al serialismo integral, lenguaje en que se pretende un control pormenorizado de todos y cada uno de los parámetros musicales, pero esta tendencia compositiva duró muy poco. Posteriormente, y sobre todo después de lo que significó la figura de Cage, el advenimiento de nuevas formas de componer y plasmar las ideas musicales fue cambiando rotundamente. Realmente creo que se debe a la lejanía estilística que lamentablemente muchas veces perdura, por el desconocimiento de otras maneras de hacer. Para responder a la segunda pregunta, me permito citar una frase del propio Cage: “No puedo entender por qué la gente tiene miedo de las nuevas ideas. Yo le temo a las antiguas.”

-Ya mencionabas que un elemento fundamental del proyecto es la unión con la danza contemporánea, ¿cómo fue esa fusión y qué crees que aporta el movimiento del cuerpo al discurso musical?

-Danza, Teatro y Artes plásticas en este caso, sí. Tal como comentaba previamente, es un recurso que suele utilizarse y que, agrego, coincidentemente con las ideas del compositor en el que se inspiran tanto este proyecto como el nombre del ensamble, pretende promover una democratización del arte, un espacio tanto para melómanos como artistas y público en general. Graciela encarna el personaje de quien se propone la búsqueda del silencio, transitando por diferentes emociones que se desprenden de una búsqueda que parece no dar tregua. Mientras, Selene Búmbalo (actriz), va poniendo palabras al devenir de la música, los movimientos, y si acaso existe, del silencio…