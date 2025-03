Si te gustó "Adolescencia", tenés que ver la serie de 4 capítulos que también está en Netflix

Y es que no existen demasiadas ficciones basadas en un crimen cometido por un menor de edad. No obstante, Netflix tiene una miniserie cuya trama está centrada en cinco adolescentes acusados de cometer un brutal ataque.

Se trata de 'Así nos ven' ('When they see us'), una miniserie de solo 4 episodios creada y dirigida por Ava DuVernay, nominada a un Oscar a mejor documental por '13th' (2017) y ganadora de un Premio BAFTA a mejor dirección por Selma (2015).