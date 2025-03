Santiago del Moro mostró su total repudio a varios exconcursantes de Gran Hermano: los motivos

En este sentido, Santiago del Moro se mostró ofuscado con quienes se bajaron de la placa positiva para volver a la casa más famosa del país, con fuertes palabras que lanzó en la gala de este miércoles: "Me encanta que todos ustedes estén acá y hay muchas caras que yo esperaba que no están" , comenzó indicando en dirección a los exjugadores que se encontraban en el estudio televisivo.

"No habla bien de ellos, me parece", agregó, abriendo un debate entre los analistas, donde todos opinaron de acuerdo con la postura del conductor. "Para que se postulen por lo menos, ¿no?" , lanzó Gastón Trezeguet ante la atónica mirada de los aspirantes al reingreso.

En torno a ello, Del Moro agregó : "No es postularse, es venir, poner la cara, celebrar, no pasa nada chicos, es un juego. Más allá de ser agradecidos o no, es venir a celebrar con tus compañeros un momento hermoso".