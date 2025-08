Rompió el silencio: Pablo Alarcón dió detalles de la operación a la que fue sometido

Pablo Alarcón sufrió una arritmia que lo dejó inconsciente al volante. Según relató él mismo en una entrevista con Mitre Live, nunca había sufrido un desmayo previo y reaccionó con sorpresa, aunque reconoció que logró anticipar que algo no estaba bien: “Me sentí raro, traté de estacionar pero no llegué a frenar del todo ”.

Alcanzó a estacionar parcialmente antes de desvanecerse, golpeó levemente a otro vehículo y fue rápidamente asistido por el SAME. El actor fue trasladado al IMAC, donde permaneció internado bajo observación hasta que se decidió la colocación de un marcapasos.

Durante su operación y estadía en el centro médico, el actor se mostró lúcido, con buen ánimo y enfocado en retomar sus actividades. Confirmó que espera reintegrarse a la gira teatral que comparte con Claribel Medina y manifestó entusiasmo por una próxima función en La Pampa. Subrayó que la situación no modificó su manera de ver la vida, sino que reforzó sus ganas de seguir activo: “Estoy con muchas ganas de volver al escenario”.

Pablo alarcón y Claribel Medina

El actor comentó: “Estoy tranquilo y no tengo ninguna diferencia de vida ahora que tengo este marcapasos. Estaba tranquilo cuando entré acá porque había sido un desmayo y nada más. Después, cuando me desperté, por el ruido del choque y el golpe en la cabeza, me di cuenta lo que había pasado, que estaba en medio de un accidente”. “Estoy con muchas ganas de volver a la gira con Claribel Medina. Vamos a viajar a La Pampa”.