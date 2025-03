Rodrigo Casavalle vuelve premiado de Carlos Paz con su humor infalible: cuándo presentará "Monólogos heroicos"

Quienes todavía no hayan visto este unipersonal, no pueden perderse la invitación, ya que será una cita previa a lanzarse a una gira europea que, nos dice Casavalle, le genera "mucha intriga". Los tickets, disponibles en Entradaweb.com, tienen un valor de $10.000 y $15.000.

image.png

"Fui ajustando cosas, sumando nuevas ideas, sacando otras, según lo que funcionaba mejor con el público. Hay chistes y escenas que se volvieron clásicos y ya son parte del ADN del show, pero poder agarrar lo que surge en el momento y convertirlo en humor es lo que más disfruto. Y siempre hay algún imprevisto o algún momento que se vuelve único", admite.

-¿Pensaste que iba a tener esta repercusión y que iba a permanecer tanto tiempo en escena cuando la estrenaste?

-La verdad que no, nunca me imaginé que fuera a durar tanto. Siempre soñás con que a la gente le guste y que el espectáculo tenga vida, pero esto superó ampliamente mis expectativas. Con el tiempo se fue convirtiendo en algo mucho más grande de lo que arrancó siendo, con un público fiel que lo sigue y lo recomienda. Eso es lo más lindo: que la obra siga viva gracias a la gente.

La experiencia en Carlos Paz

-¿Cómo fue la experiencia de hacer temporada en Carlos Paz y coronarla con un premio tan importante?

-Fue una experiencia increíble. Hacer temporada en Carlos Paz era un desafío enorme, porque el público es muy diverso y está acostumbrado a espectáculos grandes y con famosos. Pero fue hermoso cómo el público conectó con la obra y se empezó a generar el boca en boca. Y ganar el Premio Carlos fue maravilloso. O, como diría Superman, fue “la frutilla que rebalsó el vaso”. Fue muy gratificante porque viene del ámbito teatral y en una plaza donde la competencia es fuerte.

image.png

-¿Es cierto que después del show te vas de gira por Europa? ¿Qué podés adelantar de eso?

-Sí, me voy un tiempo a Europa, a hacer funciones por aquellos lugares, no puedo adelantar mucho porque, básicamente, todavía no sé mucho. Pero sí que va a ser un desafío enorme y divertido y que me genera mucha intriga.

-¿Tenés en mente algún show nuevo para después de la gira? ¿Pensaste en "Monólogos heroicos, parte 2"?

-Sí, tengo muchas ideas. De hecho, estoy escribiendo dos segundas partes de "Monólogos heroicos" (risas). Una donde aparecen Robin y Spiderman, también haciendo stand up pero esta vez el maestro de ceremonia o presentador será Superman.Y la otra también es un show de monólogos, pero de villanos: “Monólogos Villanos”. Y además, en 2025 sale a la cancha fuerte el show de Gerardo Muñeco, así que se vienen "cosotas".