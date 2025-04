Roberto Moldavsky vuelve a Mendoza: cuándo es el show y dónde comprar las entradas

"Soy un buen transformador de historias en monólogos divertidos" , dijo en una entrevista con el diario La Nación. " Me nutro de cosas que pasan en la vida: el matrimonio, la relación con los hijos, ir al médico, hacer una dieta, manejar. Todo en la vida me da datos. Creo que mi especialidad es convertir una anécdota divertida que me cuentan en un texto para un show".

Y reflexionó: "Con el humor hay una exigencia desmedida. Una vez alguien se enojó porque hice chistes con la inflación. Y la inflación no es culpa mía, yo la denuncio con un chiste. Nada de lo que se ría un humorista lo produjo él. Hay que reírse del victimario y no de la víctima, y después mucho tiene que ver con los contextos. No hago humor negro aunque me divierte, pero es un riesgo que no quiero correr. Y sí corro riesgos en otras cosas, como por ejemplo en el humor político. En la primera parte del show les pego a todos y sé que la grieta es un lugar muy difícil para vivir con el humor político. No pienso resignar eso. Un día Enrique Pinti me dijo que no largue el humor político, y pienso mantenerlo".