Roberto Castillo será el abogado de Emily Ceco: "Tiene pruebas de absolutamente todo"

Las palabras del abogado

Ante la consulta sobre la situación judicial de Martínez, el letrado fue contundente: “Este caso es muy claro. Emily tiene conversaciones donde esta persona admite su responsabilidad en el hecho que denunció”. Además, reveló que no se trató de un episodio aislado. “Hay una historia detrás que Emily me relató ayer cuando la entrevisté, que me parece que tiene mayor gravedad toda la historia que el hecho que ella denunció, que fue el último hecho. Pero hay una serie de manifestaciones que me hizo a mí, que son gravísimas y no más allá del relato de ella en el que confío, sino que tiene pruebas de absolutamente todo porque fue un año de mucho sometimiento”.