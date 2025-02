Robert De Niro está en Netflix: ya se puede ver la serie Día cero

Aunque, como se dijo, el gran protagonista de Día cero es Robert De Niro, al también protagonista de Los intocables lo acompañan varios nombres ilustres, como los nominados en los Premios Oscar Angela Bassett (What’s Love Got To Do With It) y Jesse Plemons (Breaking Bad, Fargo). También forman parte del elenco de la miniserie de Netflix Connie Britton (The White Lotus), Clark Gregg (Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D.), Lizzy Caplan (Masters of Sex) y Joan Allen (Candidata al poder).