"¡Que lo demuestren!": La carta que escribió Morena Rial desde la cárcel

“Quiero comunicarle a la prensa que me están dando ya por culpable sin que la Justicia me haya condenado. Primero, lo tienen que demostrar para poder así juzgarme. ¡Que lo demuestren!”, expresó en el inicio de su carta, según leyó el periodista.

También se refirió al cambio de su abogado defensor, donde aclaró que no hubo problemas con Alejandro Cipolla, quien dejó la causa y fue reemplazado por Fernando Burlando. “Respecto a que Alejandro Cipolla se vaya, no se debe a que es mal abogado y que me esté perjudicando , sino que hay otros motivos que más adelante informaré. Pero Alejandro Cipolla es alguien que yo amo y eso no va a cambiar”, explicó. Para cerrar, aseguró que hablará cuando recupere su libertad. “Le mando saludos a todos y cuando esté en libertad, contaré mi versión”.

“Estoy al tanto de lo que está pasando y sí, mi hijo está, lamentablemente, con esa persona, con Jorge Rial. El abuelo, que no sé si estuvo en México un mes y lo vio una vez en estos cuatro meses”, manifestó en la entrevista.

Además, reveló que no ha podido comunicarse con su hijo ni mantener contacto con él. “Hace cuatro meses que nació mi hijo y Jorge es la primera vez que lo ve. No tengo comunicación con mi hijo y él me bloqueó. No puedo hacer videollamada y no puedo tener contacto con mi hijo”, afirmó.

Para finalizar, se mostró visiblemente afectado por la situación y criticó la actitud de Jorge Rial. “Estoy realmente quebrado. Esta persona no me contesta los mensajes y me tiene bloqueado de todos lados”, concluyó.