"¿Por qué se empoderaron?": Américo atacó a las mujeres tras separarse de su novia argentina

El cantante tropical chileno Américo generó repudio en redes sociales por un comentario machista y violentos hacia su expareja, la argentina Yamila Reyna, con quien tuvo una reciente separación . Sucedió en su show en Puerto Varas, en Chile , durante la Semana Puertovarina y continuó en redes sociales.

Ocurrió este sábado por la noche, en medio de su presentación en la tradicional fiesta local. En distintos registros compartidos por asistentes, se escucha al artista lanzar frases que muchos interpretaron como indirectas hacia su expareja, la comediante Reyna.

La ruptura entre ambos había sido confirmada semanas antes, en un contexto atravesado por controversias públicas, incluida una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por la actriz argentina contra el cantante.

Antes del recital, el propio Américo había publicado en Instagram un video del ensayo, donde eligió interpretar un fragmento de “Traicionera”, una de sus canciones más conocidas. En el mensaje que acompañó el posteo, agradeció al público local y habló de “abrazar todas las emociones” desde el escenario.

Durante el espectáculo, el intérprete realizó comentarios machistas y cuestionó el “empoderamiento” femenino. Además, lanzó una mención directa a una cantante colombiana: “¿Por qué son así? ¿Qué les pasó? Te odio, Shakira“.

En otro momento, pidió disculpas por emocionarse al cantar “Traicionera” y señaló que el motivo era “evidente”, en alusión a su situación personal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frankamiente/status/2025785529116049850?s=20&partner=&hide_thread=false Mientras ven a Kramer traigo chisme

Américo se presentó en Pto Varas y dijo varias cosas funadas, parecía curado

La gente de Américo desmintió eso, dijeron q era parte del show



El alcalde de ahí, dijo q le pidió q no se presentara pero lo hizo igual

X algo se lo pidió#Viña2026 pic.twitter.com/0b0Rj1kpKb — Franka ka ka (@frankamiente) February 23, 2026

Sin embargo, uno de los pasajes más criticados fue cuando solicitó que las mujeres presentes dedicaran un grito a los hombres, a quienes describió como “románticos y profundos” en un mundo “loco y estresado”. Acto seguido, insinuó que ningún hombre abucheaba porque luego “le pegan” en su casa y, además, “luego no les toca”, en referencia a tener relaciones sexuales. Acompañando sus palabras con gestos que fueron interpretados como referencias a violencia doméstica y a la intimidad de pareja.

Más adelante, el intérprete añadió: “Yo sé que mucha gente hace muy poco me vio por aquí, vine de vacaciones un par de días y la vida es un tanto bromista. Hoy me trae a cantar y, bueno, a resignificar lugares, y lo voy a hacer con todo mi corazón“.

Américo, el comediante chileno y sus repudiables comentarios tras su separación con una comediante argentina. Américo, el comediante chileno y sus repudiables comentarios tras su separación con una comediante argentina. gentileza

El mensaje posterior de Américo en redes

Tras la ola de críticas, el cantante volvió a publicar en su cuenta de Instagram, aunque sin hacer referencia explícita a lo ocurrido en Puerto Varas.

En su mensaje, reflexionó sobre el proceso personal de “resignificar” experiencias, hablar de evolución y de elegir los momentos que construyen felicidad. Cerró con una frase sobre “transmutar” como misión de vida, en un tono introspectivo que evitó mencionar los cuestionamientos recibidos.