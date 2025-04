Palabras para nombrar la indiscreción

En todos los sitios en que desarrollamos actividades, siempre existe alguna persona que se inmiscuye en asuntos que no le incumben. La lengua lo refleja en una cantidad importante de vocablos, de los cuales inmediatamente sobresale el verbo 'entremeter': su primera acepción es la que lo define como "meter algo entre otras cosas", sinónimo de "intercalar, interponer: "Fue entremetiendo algunas flores rojas en medio de una mayoría de blancas". Pero la acepción que nos interesa es la que define este verbo como "inmiscuirse alguien en asuntos o conversaciones ajenos, que no son de su incumbencia": "Dígale que no se entremeta en donde no le importa". El participio de este verbo, 'entremetido', se usa habitualmente como adjetivo, con el valor de "meticón, curioso, indiscreto". Estas formas con la vocal 'e' se presentan, además, con la variante con 'o', como 'entrometer' y 'entrometido'.