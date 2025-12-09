Otra ruptura escandalosa: Roberto García Moritán confirmó que separó de Priscila Crivocapich

La relación entre Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán llegó a su fin luego de varios meses de exposición mediática, rumores de compromiso y expectativas de futuro compartidas. La ruptura fue confirmada este lunes, primero por la periodista deportiva y luego por el propio empresario y exfuncionario, a través de distintas apariciones televisivas .

Crivocapich expresó públicamente su estado de ánimo y dejó en claro que el desenlace la encontró profundamente desilusionada. La confirmación llegó en el programa Intrusos ( América TV ), donde la panelista Paula Varela relató una conversación privada mantenida con la periodista horas antes de salir al aire .

“Hablé con ella hace un rato y me dijo que la palabra es desilusionada ”, transmitió Varela, reflejando el impacto emocional que le generó el final de la relación. Desde su entorno también remarcaron que la decisión no estuvo vinculada con un proyecto inmediato de maternidad, versión que circuló con fuerza en los últimos días y que Crivocapich se ocupó de desmentir .

Según lo detallado en Intrusos, el vínculo comenzó a deteriorarse por cambios de humor y actitudes de García Moritán que la periodista no logró tolerar. “ Hace dos meses las cosas no estaban bi en . Él, muy encantador, pero de repente pasaba de cero a cien. Muy cambiante en su estado de ánimo, tratos que a ella no le gustaron. Un tipo muy egoísta en algún punto”, sostuvo Varela al aire, señalando que las discusiones recurrentes y el carácter fuerte del empresario terminaron por desgastar la relación .

Horas más tarde, García Moritán fue abordado por un móvil del programa A la tarde (América), donde confirmó la separación con un tono calmo y sin entrar en polémicas. “ Tranquilos, ya era algo que veníamos conversando hace unos días, sin sorpresas ”, aseguró desde su auto.

Ante la mención de declaraciones atribuidas a Crivocapich sobre un supuesto cambio abrupto en su personalidad, el exfuncionario se mostró sorprendido: “Debe ser rarísimo, no me imagino esa conversación. No sé qué decirte, no lo escuché de ella, así que no te puedo decir. No es ese tipo de mujer que habla mal a las espaldas de las personas, me llama la atención”.

Las palabras de Roberto García Moritán

Consultado sobre si quedaban temas pendientes entre ambos, García Moritán fue contundente al afirmar: “Las cosas no salieron como pensamos, nada más”, dando a entender que el quiebre sería definitivo. En ese mismo intercambio, también fue interrogado por los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Gisela Dulko, extenista y exesposa de Fernando Gago.

El empresario minimizó esas versiones y explicó: “Nos conocimos en el cumpleaños de Milagros y charlamos dos minutos de los chicos, nada que ver. Se vienen vacaciones ahora, voy a estar con los chicos, mi idea es esa”.

Sin embargo, el tema volvió a cobrar fuerza cuando Ángel de Brito publicó en sus redes sociales que la relación entre Crivocapich y Moritán había terminado y agregó que el empresario estaría iniciando un romance con Dulko. Esta versión generó repercusión en el ambiente del espectáculo, en especial por la cercanía personal entre Dulko y Milagros Brito, exesposa de García Moritán.