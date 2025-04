Orgullo mendocino: "Quinografía" estrenó y fue ovacionada en el Bafici

Filmado en seis países y cuatro idiomas, con testimonios de amigos, colegas y editores de distintos rincones del mundo, "Quinografía" no solo recorre la trayectoria del autor de Mafalda, sino también su universo privado, sus dudas, su lucidez crítica y su modestia incorruptible. "Lo que nosotros hacemos no es arte. Yo me considero un obrero del dibujo. Es un trabajo más, no es ser artista", decía Quino en una entrevista grabada en Mendoza en 2014, seis años antes de su muerte. Esa grabación sale a la luz gracias a esta película, la primera biografía del historietista.