No parece ella: Pampita renovó su look y sorprendió a todos sus fanáticos

La pelea de la China Suárez con Wanda Nara

La modelo y conductora habló con Flor de la V sobre su vínculo con la China Suárez. Pampita fue categórica: “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no meterme en nada, no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”. Esta postura apunta a desligarse de cualquier escándalo que involucre indirectamente a su entorno familiar.

Pampita y la China Suárez se lanzaron indirectas. Pampita junto a la China Suárez

No obstante, reconoció que mantiene un trato cordial con la actriz, con quien comparte la crianza de hijos que son hermanos. “Claro que hablamos, por supuesto. Y hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle para su regalo”, contó. Según Pampita, el contacto se limita a lo necesario para cumplir sus responsabilidades como madre: “Hablamos como tiene que ser, porque somos mamás de hijos que son hermanos, como dije un montón de veces”.