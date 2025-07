"No nos representan": destrozan la nueva canción de Emilia con Valentina Zenere

“Me dijeron que soy un producto, que solo sirvo para ser linda, que tengo que estar siempre hot, pero no tanto…”, escribió. Y agregó: “Con este EP hice lo que quise, lo que sentí. Exageré todo. Me burlé, me fui a lo más irónico, y aun así, las exigencias continuaron”.

Las reacciones a "Beautiful", el nuevo tema de Emilia Mernes

Si bien Emilia dio un contexto escrito de a lo que apuntaba su nuevo material y hasta presentó un documental, el concepto de la obra no es tan claro si requiere ser explícita sobre su significado en varias oportunidades. Sumado a que la estética de los videos continúa en la línea de lo que ya venía haciendo con temas como “Exclusive.mp3” e “Iconic”, por mencionar algunos.

Así lo notaron los usuarios en redes, que no tardaron en señalar al nuevo sencillo. “No nos representan” y “¿La crítica al sistema patriarcal viene después?”, apuntaron en el posteo de promoción de “Beautiful”.

“Me encanta ese juego de diva pop y no voy a dejar de hacer la música que me gusta con la estética que me gusta, pero todo eso no me define”, respondió la cantante.

Los usuarios de X Twitter también opinaron: “Yo siento que Emilia Mernes es como si fuera un varón aliado pero mujer, no sé si me explico”, dijo @sakuraymate. “No hay ironía ni crítica a nada. Jamás se le exigió ser perfecta, desde que firmó con el diablo empezó a sexualizarse sola”, apuntó @MarujaC2112.

La incongruencia que hay en su discurso con el álbum de mierda que hizo. No hay ironía ni crítica a nada. Jamás se le exigió ser perfecta, desde q firmo con el diablo empezó a sexualizarse sola y así https://t.co/XiVHp7vFTY — Maru (@MarujaC2112) July 30, 2025

Canciones del EP "Perfecta"

En el posteo de presentación del EP están los nombres de las cinco canciones que lo integran, de las cuales ya lanzó cuatro: “Bunda”, con la brasileña Luísa Sonza; “Blackout”, junto a Tini y Nicki Nicole; “Pasarella”, un feat con Six Sex; y la nueva canción “Beautiful”.

El corto que cerrará la secuencia de canciones críticas es “Servidora”. Quizás en este último tema se cierre finalmente el concepto de “Perfectas”.