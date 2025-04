Nicki Nicole reaccionó contra sus seguidores ante la polémica por un nuevo romance

La contundente respuesta de la cantante rosarina

Frente a esa embestida, Nicki no se quedó callada. Desde su cuenta oficial en X, disparó: “Los wachines que dicen que estuvieron con vos cuando es mentira, ¿todo bien por casa? Harta”. Más tarde, subió el tono con otra publicación que no tardó en viralizarse: “Décimo novio del año inventando y contando. Ojalá el próximo sea uno que tenga panadería así le hablo para pedirle medialunas”.

Nicki Nicole respondió a sus seguidores

La ocurrencia se volvió tendencia y sus seguidores inundaron las redes con memes y frases celebrando su estilo frontal y auténtico. En otro mensaje cargado de sarcasmo, escribió: “Encima me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla. Debe pensar que la estoy re gozando”, y más adelante remató: “Además, no quiero novio, quiero estar soltera y jugar a Los Sims”.

La reacción de sus seguidores

La oleada de reacciones no tardó en llegar. En cuestión de horas, cientos de usuarios salieron a bancarla con mensajes como “A esta Nicki tirando a palos dámela siempre”, “Nicki Nicole y yo contra el mundo”, o “Decilo, Nicki, les falta cerebro”. La artista, lejos de apagarse frente a las versiones que la involucran con diferentes figuras, desde futbolistas como Enzo Fernández hasta nombres del ambiente artístico, demostró una vez más que no se deja arrastrar por la marea de especulaciones.

Vale recordar que a comienzos de 2024, la rosarina enfrentó la exposición mediática más dura de su vida sentimental, tras descubrir una infidelidad por parte de Peso Pluma. En aquel entonces, compartió en sus historias de Instagram un mensaje que fue tan claro como contundente: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”. La frase, además de conmover a sus fans, fue un quiebre en la forma en que Nicki maneja su exposición pública desde entonces.