Nicki Nicole estaría por debutar en una popular serie de Netflix

La música ya no parece ser el único escenario para Nicki Nicole . En las últimas horas, fuertes rumores apuntan a que la artista rosarina formará parte de la tercera temporada de "Envidiosa", la exitosa serie argentina de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe.

Fue el periodista Oliver Quiroz quien reveló la noticia a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde aseguró que la cantante ya comenzó a rodar escenas para la nueva entrega de la serie, compartiendo plano con la propia Siciliani. Según indicó, su participación habría requerido dos jornadas de rodaje. Hasta el momento, Nicki no ha hecho declaraciones al respecto, lo que no ha impedido que el rumor se viralice y genere entusiasmo entre sus fanáticos.