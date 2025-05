Netflix: la serie que mezcla venganza y millones, y ya es un éxito

¿Dónde ver Unicornio salvaje y cuántos episodios tiene?

La serie está disponible en Netflix desde el jueves 29 de mayo, y forma parte de los estrenos internacionales más destacados del mes. Cuenta con 7 episodios, todos con una duración cercana a la hora, lo que permite un maratón perfecto para los fans del thriller empresarial.

Con locaciones que combinan la modernidad de Bangkok con referencias culturales locales, Unicornio salvaje se posiciona como una producción ambiciosa, pensada tanto para el público asiático como para la audiencia global de Netflix.

Tráiler de Unicornio Salvaje

Reparto de Unicornio salvaje, la serie tailandesa de Netflix

El elenco está encabezado por Natara Nopparatayapon, quien interpreta a Santi, el protagonista que carga con un pasado difícil y un presente lleno de desafíos.

Lo acompañan Jane Methika Jiranorraphat, Palang Rocksilp, Thaneth Warakulnukroh, Pachara Chirathivat y Thassapak Hsu, todos figuras destacadas del cine y la televisión de Tailandia.

La dirección está a cargo de Nottapon Boonprakob, reconocido por el documental Come and See y premiado en Sundance por One on the Road.

El guión fue desarrollado por Jira Maligool y Vanridee Pongsittisak, referentes del contenido asiático de alta calidad.