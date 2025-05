Netflix estrenó Love, Death & Robots, temporada 4: distopías animadas de ayer y hoy

No equivaldría a desvariar mucho si uno dijera que Love, Death & Robots es algo así como una especie de Black Mirror en clave de animación. Y es que la fabulosa serie animada de Netflix , que acaba de estrenar su cuarta temporada en la plataforma, es también, como la que creara Charlie Brooker , una especie de “ colección distopías audiovisuales ”, una exploración sobre la manera en que es capaz de corromperse el “alma humana” (que dirían los tomistas), con qué admirable potencia, a través de estos artilugios, o de las fantasías que los guionistas imaginan.

Love, Death & Robots (Amor, muerte y robots) lo dice casi todo desde su título. Estrenada en 2019, como una temporada compuesta por 18 cortometrajes animados de ciencia ficción, sorprendió no sólo por la variedad de estilos visuales, narrativos y temáticos de cada una de sus historias, sino por la calidad y profundidad de las mismas. No de todas, claro está, pero sí de varias de ellas, que cuando no destacaban por el relato en sí, podían hacerlo por el deslumbramiento estético que eran capaces de conseguir.