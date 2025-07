Murió Julian McMahon, actor de "Nip/Tuck" y "Los 4 Fantásticos", a los 56 años

Nacido en Sídney el 27 de julio de 1968, Julian fue hijo del ex primer ministro australiano Billy McMahon. Inició su carrera en el modelaje y luego dio el salto a la actuación con participaciones en telenovelas australianas como The Power, the Passion y Home and Away. Su desembarco en Estados Unidos lo llevó a formar parte de Another World y, más adelante, a consolidarse en series como Profiler y FBI: Most Wanted.