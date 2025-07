Murió Michael Madsen, actor de Kill Bill y Reservoir Dogs: tenía 67 años

Con más de 300 títulos en su filmografía, Madsen fue un rostro habitual del cine criminal de los años 90 y 2000. También trabajó con directores como Ridley Scott (Thelma & Louise) y Oliver Stone (The Doors), y tuvo un papel destacado en la saga de James Bond en Muere otro día.

Aquel papel marcó el inicio de una prolífica relación con el director, que luego lo convocó en Kill Bill, Los 8 más odiados (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019). Madsen encarnó a matones, antihéroes y criminales, convirtiéndose en uno de los actores más destacados de Tarantino.