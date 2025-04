Morena Rial volvió a vivir una polémica situación con un periodista: "Andá a chupar la..."

Morena Rial protagonizó un enfrentamiento público en plena vía pública. El episodio ocurrió en las calles del Microcentro porteño, cuando el notero de LAM (América) intentó entrevistar a la hija de Jorge Rial, quien reaccionó de manera agresiva para evitar responder preguntas.

La tensa situación que vivió Morena Rial A lo largo de una extensa caminata, Morena le pidió en varias ocasiones que dejara de seguirla. “¡No me molestes más!”, exclamó en uno de los momentos más tensos. Cuando el periodista intentó insistir con una pregunta sobre su estado de ánimo, la mediática replicó con firmeza: “La hago corta, no me molestes. Está todo bien, yo soy buena onda. No tengo ganas de hablar con vos”.

Morena Rial Se supo que tipo de rituales se suelen hacer en los encuentros del templo Umbanda al que asiste Morena Rial. Web A medida que el cronista continuaba a su lado por la calle Perón, ella se mostraba cada vez más molesta. En un intento por evitar la cámara, entró a un kiosko, aunque no logró frenar la cobertura.

La respuesta de la hija de Jorge Rial Tras salir del local, Morena elevó el tono: “Te pido que no me molestes, no sé qué parte no estás entendiendo, amigo. Dejá de romperme los hue... No me toqués”. Rodrigo Bar aseguró que no la había tocado, y sostuvo que fue ella quien lo empujó con el brazo. La tensión no terminó ahí. Luego de caminar hasta la Avenida 9 de Julio, la amiga de Morena también pidió que dejaran de seguirlas. En ese momento, Rial reaccionó con insultos:

“Te pedí tres veces que no me jodas y me seguís jodiendo, entonces andá a chupar la p... que tengas que chupar”, lanzó, visiblemente alterada. Incluso mencionó a su amiga: “Dame el gas pimienta si querés”. Finalmente, se subió a un taxi y se retiró del lugar.