Mirtha Legrand recordó la emotiva carta manuscrita que le envió el papa Francisco: "Era fanático..."

"Ustedes saben que a mí me mandó una carta hace unos años, porque él era fanático del cine argentino", relató "La Chiqui". Según contó, el Papa había visto "Claro de luna" (1942), una película que Mirtha protagonizó junto a su hermana Silvia Legrand, y decidió escribirle una carta manuscrita y llena de elogios . " Estaba manuscrita por él, y cariñosísima, felicitándome, me decía cosas lindísimas ", recordó con emoción.

Sin embargo, Mirtha confesó que no pudo hallar la carta en los últimos días. "Yo busqué esa carta ayer por toda mi casa, pero no he podido encontrarla", lamentó. La Chiqui dijo que sospecha que la misiva papal pudo haber desaparecido años atrás, durante un robo en su hogar: "Entre ellos me llevaron mi atache, y yo estoy casi convencida que dentro de ese atache estaba la carta del Papa".