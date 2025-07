Miranda! vuelve a Mendoza: La exageración y el kitsch como bandera

La gira nacional incluye presentaciones en San Juan, Córdoba, Rosario, La Plata y un esperado gran cierre en el Estadio de Ferro, el próximo 8 de noviembre.

Del Cemento al estrellato

Miranda! nació en 2001 en Buenos Aires, en el seno de una escena alternativa que bullía de propuestas electrónicas y experimentales. Alejandro Sergi, que venía de trabajar con proyectos como Los 3 Lirios, formó el grupo junto a Juliana Gattas, Nicolás Grimaldi ("Monoto"), el guitarrista Leandro "Lolo" Fuentes y Bruno de Vincenti. Pronto comenzaron a hacerse notar con un sonido fresco que mezclaba el synth pop con melodías radiales, letras cargadas de romanticismo extremo y una estética kitsch que no pedía permiso.

Su primer demo, lanzado en julio de 2001, contenía cuatro canciones, entre ellas "Imán", que captó la atención de la prensa y del mismísimo Gustavo Cerati, quien la eligió como una de las mejores canciones del año. En 2002, editaron su álbum debut Es mentira, producido por Bruno de Vincenti. El disco fue una carta de presentación explosiva: melodías pegajosas, arreglos electrónicos y letras que hablaban sin pudor del amor, el deseo y la traición. Canciones como "Bailarina" y "Agua" se convirtieron en himnos inmediatos.

La consagración con “Don”

El salto definitivo llegó con Sin restricciones (2004), su segundo álbum, que incluyó uno de los mayores hits del pop argentino contemporáneo: "Don". La frase "es la guitarra de Lolo" se convirtió en un ícono popular, y el videoclip, con coreografía desbordante y colores chillones, amplificó la visibilidad de la banda. Con este álbum, Miranda! no solo conquistó la radio y la televisión, sino también los escenarios más grandes del país y gran parte de Latinoamérica y España.

Le siguió El disco de tu corazón (2007), con colaboraciones de lujo como Julieta Venegas y Fangoria. El álbum mantuvo la fórmula ganadora de pop electrónico, pero con una producción aún más ambiciosa. Canciones como "Perfecta" y "Prisionero" se convirtieron en clásicos instantáneos. Para entonces, Miranda! ya llenaba estadios, agotaba entradas en el Gran Rex y se consolidaba como uno de los espectáculos más atractivos del circuito musical.

Una banda que siempre buscó colaboraciones

Desde que Lolo Fuentes dejó la banda en 2014, Miranda! se replegó a su núcleo más puro: Ale Sergi y Juliana Gattas. Lejos de verse como una pérdida, aquel cambio fue una puerta abierta a nuevas búsquedas. El dúo aprovechó el momento para reinventarse, explorar sonidos y redescubrirse. Así nació Fantasmas, un álbum con tintes introspectivos y una sensibilidad más cruda, que marcó un giro en la propuesta sonora.

Con Fuerte, en 2017, la banda dio otro paso: se abrazó al espíritu de las colaboraciones y sumó voces como la de Natalia Oreiro, Jesús Navarro (de Reik) y el chileno Alex Anwandter, creando un mosaico pop ecléctico y vibrante. Cuatro años después, llegó Souvenir, un disco que sonó a fiesta, pero también a melancolía elegante: dancehall, house, synth-pop y una paleta de sonidos que parecía mirar al pasado con ojos del futuro. Como adelanto, la pegajosa “Me gustas tanto” —lanzada en 2019— volvió a coronarlos en las pistas de baile y en las playlists de toda Latinoamérica.

Pero Miranda! nunca fue sólo estudio. Su esencia también está en el vivo: en los brillos, las coreografías, el maquillaje y la teatralidad. No hay recital de la banda que no se transforme en una especie de musical pop, con el público como protagonista. A lo largo de estos años, recorrieron escenarios imponentes como los de Cosquín Rock, Lollapalooza Argentina, Vive Latino o el mítico Festival de Viña del Mar. También giraron por México, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y España, cosechando seguidores que los reciben con devoción y corean cada letra como si fueran himnos.

Hotel Miranda!: la reinvención total

En 2023, Miranda! sorprendió con Hotel Miranda!, un disco-concepto en el que reversionaron sus mayores éxitos con invitados de la nueva escena pop. La lista de colaboradores incluyó a Lali, María Becerra, Ca7riel, Emilia, Bandalos Chinos, FMK y Cristian Castro, entre otros. El álbum fue acompañado por una estética de hotel retro-futurista y una serie de videoclips conectados entre sí.

El disco ganó el Gardel de Oro y fue considerado uno de los mejores del año por medios como Rolling Stone e Indie Hoy. En paralelo, el dúo llenó el Movistar Arena con una puesta que convirtió el estadio en una pista de baile de los años 80 con estética kitsch y despliegue coreográfico. Hotel Miranda! no solo fue una revisión del pasado: fue un recordatorio del presente y una pista sobre el futuro.

El siguiente paso fue Nuevo Hotel Miranda! (2025), un disco con material original y un cover de Pimpinela, que continuó con la lógica colaborativa. Esta vez se sumaron artistas como Nicki Nicole, Tini, Fito Páez, Vicentico, Ana Mena y Abraham Mateo. Las canciones mostraron una evolución sonora con tintes dramáticos, arreglos más orquestales y letras que conservaban el espíritu romántico y telenovelesco del grupo.

Más allá de la música: una filosofía de vida

Miranda! nunca fue solo música. Fue también una apuesta estética y una declaración de principios. Sus miembros defendieron la exageración como forma de expresión y el artificio como vía legítima de comunicación. El maquillaje, los brillos, las pelucas y los trajes estrafalarios fueron siempre parte del mensaje: "esto no es real, pero importa".

Poco o nada existe acerca del origen del nombre de la banda, sin embargo, teniendo en cuenta su estética, sería justo asociarlo a la cantante Carmen Miranda, destacada artista de la época de oro de Hollywood cuya estética tropical combinaba faldas bahianas, tocados tutti-frutti, escotes profundos, sandalias de plataforma y múltiples accesorios de aros collares y pulseras.

En palabras de Juliana Gattas: "Lo nuestro es un espectáculo. La exageración no nos da miedo, la buscamos. No creemos en el minimalismo emocional". Alejandro Sergi, por su parte, ha explicado que sus letras buscan generar identificación: "Cuento historias que todos sentimos. La frustración, el amor no correspondido, la ilusión. Todos pasamos por eso. A veces me dicen que nuestras canciones son cursis, y sí, claro. Pero también son honestas".

Miranda! en cifras, premios y La Voz

Miranda! participó como coach único en La Voz Argentina en 2012: Ale Sergi y Juliana Gattas compartieron el sillón junto a Axel, Soledad y “El Puma” Rodríguez, llevando a su equipo hasta las instancias finales –el ganador Gustavo Corvalán salió de su grupo– y recibiendo el impulso televisivo que, según Sergi, les ayudó a perder el miedo escénico y sumar nuevo público a sus shows. Volvieron al programa en 2025, en una nueva temporada, esta vez junto a Soledad, Lali y Luck Ra, aportando frescura y complicidad con los participantes. En el medio, también fueron jurados en Elegidos (2015), otro reality de Telefe, reafirmando su presencia en la pantalla chica.

Miranda con Emiliana Ilardo, la mendocina que enamoró con su vibrato en La Voz Argentina.

Más allá del reconocimiento del público y de la crítica especializada, la banda cuenta con una trayectoria repleta de premios y nominaciones. En 2005, Miranda! ganó el premio MTV Latinoamérica como Mejor Artista Alternativo, un reconocimiento clave que ayudó a proyectarlos en toda la región. A lo largo de los años, también obtuvieron Premios Gardel en múltiples categorías, como Mejor Álbum Grupo Pop, Mejor Diseño de Portada y Canción del Año.

Además, su videoclip "Perfecta", protagonizado por Sergi, Gattas y el actor mexicano Luis Gerardo Méndez, fue uno de los más vistos de la época en YouTube, superando los 90 millones de reproducciones. Su canal oficial suma actualmente más de 350 millones de vistas acumuladas, lo que da cuenta de la vigencia del proyecto.

También fueron nominados a los Latin Grammy y participaron en campañas publicitarias internacionales, como la que protagonizaron para Coca-Cola en México, y fueron elegidos por Apple Music y Spotify para curadurías exclusivas de playlists de pop latino.