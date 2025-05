Mirá las fotos: las Bandana se reunieron y volvieron a cantar juntas

Embed - Bandana sorprende a todos los presentes en la premiere de Lilo Y Stitch

El grupo cantó “Muero de amor por ti”, la versión en español de “Can’t Help Falling In Love With You” de Elvis Presley, una canción que grabaron en el 2002 para la película original de Latinoamérica. Ese año, la banda, recién formada en Popstars, estaba en la cumbre de su popularidad entre las adolescentes, y aprovechando ese impulso, Disney las eligió para cantar el tema final de la película. Una decisión que ayudó a que el público nacional empatizara todavía más con el filme.