Melody Luz confesó lo peor: aseguró que Alex Caniggia le fue infiel

Melody Luz rompió el silencio este miércoles y dejó entrever que su ex pareja, Alex Caniggia, la habría engañado; una sospecha que hasta ahora no había sido confirmada públicamente. En su cuenta de Instagram , Melody publicó un mensaje contundente que expuso una faceta poco conocida de la ruptura.

El mensaje de Melody fue: “Es relindo tener a tu bebé en brazos recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar... Me cansé”. La separación de la pareja, que había sido confirmada en abril tras tres años juntos y una hija en común , había sido manejada con cautela por ambas partes.

Sin embargo, este nuevo descargo cambió el tono. Melody dejó claro que fue ella quien puso un límite tras atravesar reiteradas situaciones de infidelidad. Y también se permitió compartir algo más: su presente sentimental. “Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo”, lanzó, en referencia a su nueva relación con el chef Santiago del Azar.

Su nueva pareja

La publicación fue seguida por una foto provocadora del cocinero sin remera, acompañada de un mensaje con humor filoso: “Por lo menos, díganme ‘provecho, hermana’”. La relación entre ambos ya había sido confirmada por ella en un móvil de Intrusos (América), donde aclaró que el romance con el cocinero comenzó después de la separación: “Yo me quedo muy tranquila de que hice las cosas bien. No sé si ponerle un título o no a la situación, pero la realidad es que estamos bien”.