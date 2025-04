Mauro Icardi volverá a ver a sus hijas: cuáles son los detalles de la polémica

Durante el encuentro, las niñas no estarán a solas con el delantero del Galatasaray , sino acompañadas por psicólogas que intervinieron en las pericias. El abogado César Carozza explicó que este tipo de encuentros en lugares institucionales no son infrecuentes, aunque por lo general se hacen en un domicilio.

“No se quedan con Icardi a solas, él no es que pueda hablar con las nenas sin supervisión, esto no está permitido. Y algo que me contaron es que antes de que Icardi vuelva a estar con sus hijas en un contexto natural, como en una plaza o en otro lugar que elija, deben realizarse varios encuentros supervisados que definirá la Justicia. Todavía no hay una fecha concreta. Lo que me dijeron es que fueron las nenas quienes pidieron ver a su padre”.

El jueves por la tarde, Wanda se presentó en la Fiscalía para ratificar una denuncia contra su expareja por violencia hacia uno de sus hijos con Maxi López, y se refirió también a la revinculación con Mauro: “No tengo idea cuándo van a volver, ojalá pronto, pero hay todo un proceso que no lo decido yo, que lo pidió la justicia y se acompañará. Creo que él tiene que hacer un proceso terapéutico”.

El conflicto con Wanda Nara

El conflicto en el departamento de avenida del Libertador se habría iniciado cuando el futbolista comentó su intención de llevarse a las nenas a Turquía. Wanda manifestó su preocupación: “No me da miedo que se las lleve a Turquía, lo único que me preocupa es la psicología de ellas o la angustia que presentan cada vez que escuchan que se las va a llevar o no me van a ver más”.

En cuanto a la restricción de contacto con las hijas, aclaró: “Lo pedí yo. Prefiero esperar a que avance un poco más su terapia para que él entienda que cada palabra duele más que un golpe. Ojalá que pueda superar la relación. A veces es difícil entender cuando otro toma un camino o una decisión. Ojalá que yo me equivoque, porque si él se va a revincular la semana que viene con mis hijas, que ellas se encuentren con un papá feliz”.

Respecto a si la China Suárez estará presente durante el proceso, pese a que en su momento se pidió que no lo estuviera, Wanda fue contundente: “No lo pedí a eso, no me interesa, puede estar con quien elija, y son mis hijas las que compartirían o no tiempo, y fueron mis hijas las que fueron escuchadas por la Justicia. No estaba en el país cuando ellas declararon, son ellas las que van a decidir con quién estar y con quién no”.