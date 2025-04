Marianela Mirra reveló cómo la extorsionó Jorge Rial para que cuente de su relación con Alperovich

“Este fin de semana hubo extorsión con contar sobre mi relación con José , por eso lo acepté”, aseguró Mirra en su diálogo con Vázquez. También detalló cómo se habría dado la maniobra: “ La extorsión se la hizo al abogado . No creo que alguien se meta con Rial. Hace 10 años nadie opinó de las amenazas y faltas de respeto que me hizo al aire. Para cortar con toda esta eterna amenaza de mi relación con José lo asumí ”.

Marianela Mirra no se guardó nada y volvió a cuestionar el poder mediático de Jorge Rial. “Rial extorsiona y ninguno de ustedes se mete para no perder el laburo. Siempre juega fuerte y es difícil opinar ”, afirmó en la entrevista.

Además, dejó en claro que su conflicto con él no es algo reciente, sino que lleva más de una década. “Tiene un micrófono que es un arma para él. Me di cuenta incluso en la Justicia, porque él siempre está de local. Mi problema con él fue plantarme y decirle que no. No puedo vivir así. Hace 10 años expuse su modus operandi y por eso me odia. Se metió con mi familia y me quiere ver muerta”, sentenció.