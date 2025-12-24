24 de diciembre de 2025 - 23:00

Marcelo Tinelli cerró un conflicto clave con su vestuarista histórica y acordó un pago millonario

El reconocido conductor puso fin a uno de los conflictos laborales más importantes que ha tenido en el último tiempo.

El conductor debe pagarle 90 millones de pesos a su exvesturarista.

El conductor debe pagarle 90 millones de pesos a su exvesturarista.

Foto:

web
Por Redacción Espectáculos

Marcelo Tinelli alcanzó un acuerdo que puso fin a uno de los conflictos judiciales más sensibles de su trayectoria profesional. El conductor resolvió la demanda iniciada por María del Carmen Vilariño, su vestuarista histórica, quien encabezaba la lista de reclamos laborales presentados en su contra.

Leé además

Marcelo Tinelli tendrá un programa de streaming lleno de actualidad y humor.

Marcelo Tinelli ya tiene reemplazante en su programa de streaming: las redes explotaron

Por Redacción Espectáculos
El conductor debe pagarle 90 millones de pesos a su exvesturarista.

Una vestuarista le ganó una demanda a Marcelo Tinelli y cobrará una fortuna

Por Agustín Zamora
Marcelo Tinelli
Marcelo Tinelli podría ser concursante de Gran Hermano.

Marcelo Tinelli podría ser concursante de Gran Hermano.

La causa se tramitó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 4 bajo la carátula “Vilariño María del Carmen contra Tinelli, Marcelo Hugo y otros s/ despido” y concluyó tras la homologación judicial de un convenio extrajudicial que estableció el pago de una suma millonaria.

Marcelo Tinelli

El monto que deberá pagar Marcelo Tinelli

El entendimiento fijó un monto total de 90 millones de pesos que se abonará en tres cuotas iguales de 30 millones cada una. El acuerdo se concretó durante el segundo semestre del año y marcó un punto de inflexión en la extensa serie de conflictos que el conductor arrastra en el plano laboral en la etapa posterior al cierre de varios de sus proyectos televisivos.

El arreglo estableció un esquema de pagos que, al tipo de cambio estimado al momento de la negociación, equivale a alrededor de 60 mil dólares. Según trascendió en el ambiente, la primera cuota ya fue cancelada y se ubicó en un valor aproximado de 25 mil dólares, mientras que las restantes quedarán pendientes hasta completar la suma total pactada.

Marcelo Tinelli
Marcelo Tinelli tendrá un programa de streaming lleno de actualidad y humor.

Marcelo Tinelli tendrá un programa de streaming lleno de actualidad y humor.

La homologación por parte de la Justicia le otorgó carácter definitivo al entendimiento, lo que implica que ambas partes dieron por cerrado el reclamo y renunciaron a continuar el proceso judicial por esta causa en particular.

En el entorno laboral se interpreta que, más allá del monto, Vilariño optó por priorizar el cierre del conflicto y evitar una prolongación del expediente que hubiera implicado mayores costos emocionales y económicos. La vestuarista mantuvo durante años una relación profesional estrecha con Tinelli y formó parte de los equipos de trabajo que acompañaron los principales ciclos televisivos del conductor. Esa trayectoria le otorgó un lugar central dentro de los reclamos presentados cuando comenzaron a surgir diferencias contractuales y desvinculaciones que derivaron en acciones judiciales.

El alivio que representa para Marcelo Tinelli

El acuerdo representa un alivio puntual para Tinelli, aunque no resuelve el conjunto de situaciones que aún permanecen abiertas. Dentro del mismo entorno se reconoce que existen otros reclamos de relevancia económica que todavía no encontraron un camino de resolución similar. Entre ellos aparece la deuda con Scaglione, sobre la cual se mencionan conversaciones informales, pero sin que se advierta por el momento una voluntad concreta de pago que permita avanzar hacia un cierre comparable al alcanzado con Vilariño.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

susana balbo apunto contra marcelo tinelli por ridiculizar su hotel de lujo en el reality los tinelli

Susana Balbo apuntó contra Marcelo Tinelli por "ridiculizar" su hotel de lujo en el reality "Los Tinelli"

Por Rocío Sileci
Telefe no transmitirá el programa de MasterChef Celebrity este miércoles 24 de diciembre. 

Nuevos cambios en la programación de Telefe: que pasará con MasterChef

Por Redacción Espectáculos
Tylor Chase, actor de una reconocida serie de Nickelodeon fue encontrado viviendo en la calle y rechaza todo tipo de ayuda. 

La difícil situación que atraviesa Tylor Chase: actor de una reconocida serie de Nickelodeon

Por Redacción Espectáculos
Christian Petersen y su hijo Hans.

La extraña publicación en redes del hijo de Christian Petersen mientras su padre está internado

Por Redacción Espectáculos