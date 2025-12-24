Marcelo Tinelli cerró un conflicto clave con su vestuarista histórica y acordó un pago millonario

Marcelo Tinelli alcanzó un acuerdo que puso fin a uno de los conflictos judiciales más sensibles de su trayectoria profesional. El conductor resolvió la demanda iniciada por María del Carmen Vilariño, su vestuarista histórica, quien encabezaba la lista de reclamos laborales presentados en su contra.

La causa se tramitó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 4 bajo la carátula “Vilariño María del Carmen contra Tinelli, Marcelo Hugo y otros s/ despido” y concluyó tras la homologación judicial de un convenio extrajudicial que e stableció el pago de una suma millonaria .

El entendimiento fijó un monto total de 90 millones de pesos que se abonará en tres cuotas iguales de 30 millones cada una . El acuerdo se concretó durante el segundo semestre del año y marcó un punto de inflexión en la extensa serie de conflictos que el conductor arrastra en el plano laboral en la etapa posterior al cierre de varios de sus proyectos televisivos .

El arreglo estableció un esquema de pagos que, al tipo de cambio estimado al momento de la negociación, equivale a alrededor de 60 mil dólares . Según trascendió en el ambiente, la primera cuota ya fue cancelada y se ubicó en un valor aproximado de 25 mil dólares , mientras que las restantes quedarán pendientes hasta completar la suma total pactada.

La homologación por parte de la Justicia le otorgó carácter definitivo al entendimiento, lo que implica que ambas partes dieron por cerrado el reclamo y renunciaron a continuar el proceso judicial por esta causa en particular.

En el entorno laboral se interpreta que, más allá del monto, Vilariño optó por priorizar el cierre del conflicto y evitar una prolongación del expediente que hubiera implicado mayores costos emocionales y económicos. La vestuarista mantuvo durante años una relación profesional estrecha con Tinelli y formó parte de los equipos de trabajo que acompañaron los principales ciclos televisivos del conductor. Esa trayectoria le otorgó un lugar central dentro de los reclamos presentados cuando comenzaron a surgir diferencias contractuales y desvinculaciones que derivaron en acciones judiciales.

El alivio que representa para Marcelo Tinelli

El acuerdo representa un alivio puntual para Tinelli, aunque no resuelve el conjunto de situaciones que aún permanecen abiertas. Dentro del mismo entorno se reconoce que existen otros reclamos de relevancia económica que todavía no encontraron un camino de resolución similar. Entre ellos aparece la deuda con Scaglione, sobre la cual se mencionan conversaciones informales, pero sin que se advierta por el momento una voluntad concreta de pago que permita avanzar hacia un cierre comparable al alcanzado con Vilariño.