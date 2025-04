"Love is Blind": Terrible denuncia por abuso de Camila Pittaluga contra Ezequiel Ingrassia

Las ex compañeras de Emily en Love is Blind expusieron la violencia de Santiago

La tremenda denuncia de Emily de "Love Is Blind" contra Santiago: "Por favor no me pegues..."

Uno de los episodios que la empujó a ponerle fin a ese vínculo fue un hecho que, según dijo, la sacudió por completo. “Íbamos a ir a un casamiento y me entero que se vuelve a ver con Julieta, eso fue la salvación , me impulsó a decir hasta acá llegué, me costaba salir de ahí”, recordó.

image.png Ezequiel Ingrassia

La denuncia de Pittaluga contra Ezequiel Ingrassia

Pittaluga aseguró que la violencia escaló al punto de tener que recurrir a la Justicia. “No alcanzó a pegarme, sí hubo abuso, por eso le dieron una perimetral de dos años. Me tuve que mudar porque empezó a averiguar mi dirección, rompe la perimetral y se acerca a mi lugar de trabajo. Vamos a hacer la denuncia penal, pedimos la detención, todo el año hubo abusos, fueron en varias ocasiones”, denunció.

La joven reconoció que no fue fácil animarse a hablar públicamente y que sintió presión para guardar silencio. “Me silenció y me obligó a no hablar de nuestro vínculo”, sostuvo, en un tramo del relato donde expresó el temor con el que aún carga.

Por otro lado, Ezequiel Ingrassia también acudirá a la Justicia. Según informaron, presentará una denuncia penal contra Pittaluga por calumnias e injurias. “Está todo en la Justicia, hay una reciprocidad de la restricción”, señaló su entorno, sin dar más detalles. El caso avanza y ambas partes deberán responder ante la Justicia.