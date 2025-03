Emily, ex participante de Love is Blind, rompió el silencio tras la detención de su ex pareja

Emily, ex participante de Love is Blind, no pudo contener las lágrimas al recordar el momento en que recibió la noticia de la detención de Santiago Martínez. En una emotiva entrevista con A La Barbarossa, comentó: “Estoy mucho más tranquila. Hoy, cuando me llamó mi abogado, el doctor Castillo, me largué a llorar.“

“Venía acumulando mucho, la estaba pasando muy mal y sentía que costaba que se haga justicia. Exploté en llanto porque sentí tranquilidad” , expresó con la voz entrecortada. A pesar del alivio que significó la detención, Emily reconoció que la angustia persiste. “No esperaba que los allanamientos terminaran con él detenido. Venía muy angustiada porque no podía llevar mi vida como antes. No puedo salir sola a la calle, siempre tengo que estar acompañada. Y mientras yo vivía con miedo, él seguía con su vida como si nada”, confesó.

Entre sollozos, describió con crudeza lo que sufrió: “Lo que hizo fue un intento de femicidio . Porque vos no ahorcás a una persona, no le tapás la boca hasta que no pueda respirar si no la querés matar. Me quiso matar. No pudo, pero era su intención”. Recordó que su madre, al enterarse, también se quebró: “Cuando le conté a mi mamá, se largó a llorar. Sintió que por fin se estaba haciendo justicia. Ella misma decía que parecía que la Justicia no nos estaba escuchando”.

Desde que sucedió la agresión, Emily permanece en la casa de sus padres , donde encuentra el apoyo necesario para recomponer su rutina. “Estoy haciendo una publicidad y mi mamá me acompaña en todo momento. Me alientan a salir, a maquillarme, a intentar recuperar mi vida”, explicó.

Sin embargo, el trauma sigue presente. “Que él esté detenido me da un poco de paz y seguridad para salir a la calle, pero el miedo no se va. Viví momentos de terror que no se olvidan. Sentí cómo se me agotaba el aire, cómo me asfixiaba mientras me tapaba la boca. Eso no se borra” , reconoció.

La fiscalía avanza en la recopilación de pruebas, peritajes y testimonios para sostener la acusación contra Martínez, quien podría enfrentar penas severas si se comprueba su responsabilidad. El caso se remonta a principios de febrero, días después de que la pareja anunciara su intención de casarse por iglesia. Sin embargo, un episodio específico desató la violencia.

El violento episodio que sufrió la ex participante de Love is Blind

Emily asistió a su despedida de soltera sorpresa, organizada por su familia, que incluyó una salida para ver SEX, el espectáculo de José María Muscari. En un principio, Martínez pareció reaccionar bien e incluso elogió el look que ella eligió para la ocasión. Sin embargo, todo cambió cuando él la vio en un video viralizado en TikTok.

“Después lo pasamos a buscar por su trabajo y cuando llegamos a casa ya no me hablaba. Lo abracé de atrás y le di un beso, y me saca y me dice: ‘Andate, sos una paje… Sos una pu… vos y todas con las que fuiste’”, relató Emily. Luego, explicó que le contó sobre su participación en el show y la reacción de Martínez fue aún más agresiva. “Me dice ‘ya te vi en TikTok, pu… Estabas arriba del escenario bailando con chongos y disfrutando. Sos una paje…’”.

Ante este primer acto de violencia, Emily intentó irse de la casa. “Llamé a mi mamá para irme y él me sacó el teléfono de la mano antes de que atienda y lo sostuvo para controlar lo que yo decía. Cuando le dije que iba a ir a su casa, él me cortó la llamada y me dijo ‘no te vas a ningún lado’”.

La agresión escaló cuando Emily quiso abandonar el departamento. “Le pedí por favor que dejara de trabar la puerta de la habitación, que quería irme. Me dijo que si me iba, me llevaba todas mis cosas”. Cuando comenzó a empacar, la atacó físicamente. “Ahí fue cuando me pegó una trompada en la cabeza y en la espalda. Le dije ‘por favor, no me pegues’ y me respondió ‘sos una p…’ y me volvió a pegar”.

El momento más aterrador llegó cuando la inmovilizó sobre la cama y la ahorcó. “Tengo moretones de cómo me agarró. Entonces le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que me dejara y me dijo ‘hija de p…, me estás pegando. Hace dos horas, cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario, no llorabas. Llorá ahora’”.