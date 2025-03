La tajante respuesta que dio la familia de Martina tras volverse a desmayar en Gran Hermano

Gran Hermano Martina de Gran Hermano se volvió a desmayar y su familia habló por ella. Web

Si bien este comunicado sirvió para calmar un poco la ansiedad y la preocupación, lo de Martina parece ir más allá de un cuadro de deshidratación. Es que, en algún momento de su estadía dentro de la casa en los últimos meses, ya había comentado algunas situaciones que ha vivido a lo largo de su vida. De hecho explicó haber sufrido diferentes desmayos por ansiedad, angustia y estrés emocional.

“Siempre fui muy tímida, casi no podía hablar delante de nadie. Me costó muchísimo. En el colegio tenía amigas, me iba bien, pero no entendía por qué no podía expresarme. Me angustiaba tanto que mi cuerpo colapsaba”, contó Martina en su momento.