La sorpresa de Coachella 2025: Brian May volvió a tocar Bohemian Rhapsody

La aparición sorpresa no solo fue un homenaje vibrante a Freddie Mercury, sino también marcó el regreso de May a los escenarios tras un episodio de salud que lo había mantenido alejado de la música en vivo. El momento se volvió uno de los más comentados del primer día del festival.

No te lo podés perder: Brian May enseña a tocar "Bohemian Rhapsody" a un mundo aislado

May se quedó en el escenario para acompañar a Boone en el cierre del show con Beautiful Things, el tema que lanzó la carrera del cantante al estrellato global en 2024. La presencia del guitarrista británico cobró aún más valor por tratarse de su primera actuación pública tras un accidente cerebrovascular menor que había sufrido en septiembre del año anterior y que le afectó temporalmente el movimiento del brazo izquierdo . “Ha sido un poco aterrador”, confesó May en Instagram el 4 de septiembre de 2024, aunque también aseguró que estaba recuperándose.

El anuncio de Benson Boone

El debut de Boone en el festival no solo tuvo ese momento legendario con May, sino que también incluyó un anuncio muy esperado: su segundo álbum de estudio se titulará American Heart y saldrá el 20 de junio. Además, presentó en vivo el tema homónimo, influenciado por el rock estadounidense de raíces, con reminiscencias a Bruce Springsteen.

Benson Boone Benson Boone dejó su huella en su debut en Coachella 2025.

Benson Boone pasó de tocar el piano en una batalla de bandas escolar a llenar estadios en tiempo récord. Su historia arrancó de manera accidental, cuando un amigo le pidió que lo acompañara en un show y Boone terminó cantando ante la falta del vocalista original. “Es como si hubiera desbloqueado algo que no sabía que tenía”, recordó más tarde en MTV. En 2021 se presentó a American Idol con Punchline, de Aidan Martin, pero abandonó el programa por decisión propia. “No quería que dijeran que American Idol fue lo que me hizo famoso. Quiero que me conozcan por mis canciones”, explicó en The Zach Sang Show.