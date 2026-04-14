La huella imborrable de Felipe Staiti: cinco canciones donde brilla su guitarra en Enanitos Verdes

El fallecimiento de Felipe Staiti este lunes causó gran dolor en la música latinoamericana. Su legado sigue vivo en las canciones de la banda.

Si hablamos de Felipe Staiti, hay que hablar de su guitarra, de su estilo y su aporte decisivo al sonido de Enanitos Verdes.

Y es que Staiti fue mucho más que un guitarrista: fue la simbiosis creativa de Marciano Cantero, fue el compositor de algunas de sus canciones más famosas e incluso el "nexo" para que "Lamento boliviano", el hit que recientemente anotó mil millones de reproducciones en Spotify, formara parte del repertorio de Enanitos Verdes (fue luego de que Staiti, que tocaba ocasionalmente con Alcohol Etílico, viera cómo el público explotaba con esa canción).

En cualquier caso, ese Staiti que se "calzaba" la guitarra eléctrica al hombro se caracterizaba por un sonido melódico y un fraseo limpio. Influido por el pop rock de los 80, claro, pero que en ningún momento ponía el virtuosismo por encima de la canción. Las canciones de Enanitos Verdes, de hecho, se destacan por su estructura, donde la lírica, la melodía y el lucimiento de cada integrante están siempre en perfecto equilibrio. Así, Staiti fue clave para inmortalizar estas canciones.

1- “La muralla verde” Acá Staiti construye uno de los riffs más reconocibles del rock argentino. La guitarra no acompaña, sino que es el motor del tema. El trabajo rítmico le da a la canción un carácter casi hipnótico.

Embed - Los Enanitos Verdes - La Muralla Verde 2. “Lamento boliviano” Aunque la canción, compuesta originalmente por Dimi Bass y Natalio Faingold, suele asociarse más a los vientos andinos que incorpora, la guitarra tiene un rol clave en el hit indiscutido de la banda. Y es nada menos que el de sostener la tensión emocional justo a mitad de la canción, antes de que arremeta el segundo estribillo.