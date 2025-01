La historia de Petrona Jerez, la última eliminada de Gran Hermano: "Yo algún día voy a estar ahí"

Desde el inicio, Jerez captó la atención del público por su espontaneidad y carisma. Durante una entrevista previa a su ingreso, en diálogo con Robertito Funes y el exparticipante Manzana, contó que había estudiado teatro entre los ocho y los quince años, una faceta artística que sumó a su versátil perfil. Pero más allá de su trayectoria, Petrona también se destacó por su historia de vida y su vínculo con su familia. “Se llama Jorge, es cocinero, estamos juntos hace 27 años y lo quiero como el primer día”, expresó al hablar de su esposo. Sin embargo, la distancia con los suyos no sería un desafío menor. "Imagino que me tiene que separar cinco o seis meses, me muero", confesó con honestidad.