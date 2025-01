Gran Hermano 2025: Ulises chicaneó a Gran Hermano y reveló que sabe cuando termina el reality

A inicios de la semana Ulises Apóstolo vivió un momento particular en Gran Hermano 2025 después de que la producción sancionara a Brian Alberto por romper las reglas del juego en la dinámica de Congelados . Entre risas, el cordobés lanzó una frase que podría estar relacionada con el supuesto bajo rating del programa.

El lunes 27 de enero, Brian recibió la visita de Luciana su novia y madre de sus tres hijos, quien entró vestida de blanco para proponerle casamiento en vivo. Aunque el momento fue emocionante, el participante que ha ganado el apoyo de muchos afuera de la casa no pudo evitar moverse y hablar al verla, lo que rompió las reglas del juego.

Por esta razón, la producción de GH decidió sancionarlo. El vendedor ambulante perdió el beneficio de ser líder- lo que lo podia dejarlo eliminado ayer - algo que no ocurrió pero podría pasar este domingo - y quedó automáticamente en placa hasta que sea eliminado o llegue a la final.

Sin embargo, Ulises no dejó pasar la sanción y comentó entre risas: " Además, hasta que finalice la competencia. ¿Qué son? Cuatro semanas más, por lo visto ". Su frase llamó la atención y muchos la relacionaron con una posible crítica al rating del programa.

El comentario de Ulises que alertó a Gran Hermano

No es la primera vez que Ulises hace este tipo de comentarios. A principios de enero, mientras todos estaban en la pileta, dijo: "No medimos ni 2 puntos de rating. Nos van a tener acá un mes, ya me lo dijeron recién". Estas palabras generaron dudas entre los fans sobre el desempeño del reality. En medio de la polémica, Telefe tomó la drástica decisión de cortar la transmisión.

Por otro lado, todos los participantes están en placa positiva, excepto Claudio, que es líder y Petrona, que fue eliminada el pasado miércoles en un mano a mano con Juan Pablo. Uno será eliminado el domingo 2 de febrero, dejando a la casa con solo 12 jugadores hasta que se lleve a cabo el repechaje.