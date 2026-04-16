La hija de Maru Botana tomó una drástica decisión y se va del país: "Buenos Aires me hacía mal"

Sofía Solá, la hija de la reconocida cocinera Maru Botana , dio a conocer la importante decisión que tomó respecto a su carrera. La joven de 20 es influencer y modelo , y confesó que en pocos días se irá del país para cumplir su sueño de vivir en Barcelona, España.

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En un video publicado en su cuenta de TikTok (@sofffiaasola) , la influencer contó detalles sobre su viaje y no pudo esconder su emoción. "Estoy cumpliendo mi sueño . Desde que soy chiquita sueño con irme a vivir a otra ciudad, y desde que conocí Barcelona supe que esa era la ciudad"

Además, la joven se sincerizó sobre su necesidad de dejar Argentina por el bienestar de su salud mental. "Sentía que Buenos Aires me atrapaba, que me hacía mal , la gente con la que me rodeaba me hacía mal", señaló

Es por eso que Solá tomó la decisión de dejar el país tras conseguir un trabajo en esa ciudad. "En enero fui a una reunión con una agencia de modelos en Barcelona, y quedé en la agencia" , contó emocionada

En su video, Sofía hizo énfasis en su pasión por el trabajo de influencer y modelo en redes sociales, lo que le dio impulso para avanzar en su carrera y cumplir su sueño. La joven se irá en pocos días y contó que su estadía en España durará hasta agosto.

Tras contar la noticia, la joven dio un mensaje positivo a sus seguidores. "Con mi psicóloga vi mucho sobre la importancia de accionar frente a lo que uno quiere y como uno, si se propone los pasos justos, lo puede lograr", expresó

Maru Botana felicitó a su hija

Por su lado, la famosa cocinera se expresó en redes sociales y felicitó a su hija por cumplir su sueño. "Genia total mi Sofi. A romperla toda", comentó. Botana compartió el mensaje junto a un video de su hija durante una entrevista en Puro Show, donde contó más sobre su trabajo de influencer y modelo.

Posteo Maru Botana Maru Botana apoyó a su hija con su sueño de ir a España Captura Instagram | @marubotanaok

En la entrevista, la influencer destacó el apoyo que recibió por parte de sus padres para poder concretar su sueño y contó que la ayudarán económicamente en el alquiler de su departamento en Barcelona.